В Сургуте два подростка попались с 70 свертками с наркотиками

Два несовершеннолетних уроженца Бурятии пытались продавать наркотики, но их задержали. Инцидент произошел 1 сентября в Сургуте.

Известно, что при обыске у подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения обнаружили более 70 свертков с синтетическим наркотиком, еще 60 силовики обнаружили в квартире, которую снимали подростки. Общая масса запрещенки составляет почти 300 граммов.

«По ходатайству следователей судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в СК Югры.