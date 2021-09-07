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Сургутские школы, детсады и больницы начали отапливать

В Сургуте стартовал первый этап отопительного сезона

Сургутские школы, детсады и больницы начали отапливать
фото: proreshetki.su

С сегодняшнего дня в больницы, школы, вузы и детсады Сургута начнет поступать тепло. 6 сентября было зафиксировано 30 заявок, причем большинство из них – от объектов образования.

«Отопительный сезон в Сургуте начинается в два этапа. Каждый из них оформляется постановлением администрации. На сегодняшний день, с учетом того, что в адрес теплоснабжающей организации начали поступать заявки, принято решение начать отопительный период для объектов здравоохранения и образования», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства муниципальной мэрии Александр Недашковский.

Также было указано, что отопление начнет поступать в дома и предприятия позже. Важным критерием остается температура воздуха – батареи станут горячими только понижении до +8-10 градусов Цельсия.

«Это условие регламентировано. Но мы живем в такой климатической зоне, что уже сейчас детям будет некомфортно находиться в помещении садика в футболках и шортиках при температуре +10 градусов, поэтому учреждение подает заявку. Однако запуск отопительной системы происходит только при полной технической готовности», – добавил Недашковский


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Сегодня в 16:24, просмотров: 311, комментариев: 0
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