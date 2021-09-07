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​Рабочая группа проанализировала качество ремонта сургутских дорог

Итоговое заседание рабочей группы по проведению мониторинга работ по ремонту автодорог прошло в Сургуте

​Рабочая группа проанализировала качество ремонта сургутских дорог
Фото: siapress.ru

Сегодня в Думе города Сургута прошло итоговое заседание рабочей группы по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог.
На заседании присутствовали работники аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты, Администрации, ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту и руководители подрядных организаций. Совместная работа в таком формате проводится уже на протяжении семи лет. Традиционно заседание вела руководитель рабочей группы, Председатель Думы города Надежда Красноярова.

Участники рассмотрели и проанализировали наиболее распространенные нарушения, которые допускали дорожные строители на своих объектах. Большинство из них были незамедлительно устранены подрядчиками. Стоит отметить, что требования к строителям возрастают из года в год и это запрос времени, основанный в том числе на мнении самих жителей.

Надежда Александровна озвучила наиболее распространенные замечания сургутян в ходе летней ремонтной кампании. Это прежде всего: обеспечение безопасных условий проведения работ, а также сокращение сроков строительства тротуаров вдоль автомобильных дорог. Жители хотят видеть отремонтированные дороги и тротуары не к ноябрю месяцу, когда в Сургуте уже выпадает первый снег, а гораздо раньше.

Выводы и предложения рабочей группы приняты участниками заседания к сведению и будут учтены при дальнейшем проведении ремонтных работ.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 358, комментариев: 0
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