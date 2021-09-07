Сургуту выделят средства на создание центра для ПЦР-тестирований

В Сургуте откроют новый центр для ПЦР-тестирований, который поможет ускорить диагностику инфекции у горожан. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба, который прошел сегодня, 7 сентября.

«В соответствии с недавним распоряжением правительства РФ регионам направят дополнительные средства на создание новых центров ПЦР-тестирования и лабораторий для ускоренной диагностики инфекций. Одна из таких лабораторий появится в Сургуте», – заявила губернатор округа Наталья Комарова.

Напомним, что правительство России выделило более 200 миллионов рублей на создание новых лабораторий, где можно будет сдать тест на коронавирус. Они откроются и в других крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара.