Силовики прибыли в сургутское отделение ПФР из-за шумной очереди

В сургутском отделении Пенсионного фонда России (ПФР), расположенном на улице Майская, накануне работали сотрудники Росгвардии. Помощь силовиков сотрудникам отделения понадобилась из-за огромной очереди – пенсионеры пытались попасть на личный прием к специалистам.

О разгоревшемся конфликте пишет «Сургутская трибуна». По данным издания, людям приходится отстаивать многочасовые очереди, чтобы получить консультацию. Именно долгое ожидание, а также невозможность связаться со специалистами по телефону, и привело к скандалу. Утомленные люди начали возмущаться и, чтобы их утихомирить, в здание прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Видео с места инцидента опубликовано в социальной сети. В одном из роликов участница конфликта иронично отмечает: На пенсионеров вызвали ОМОН. ОМОНу больше делать нечего, кроме как ездить в пенсионный фонд на разборки*

«Здесь накопилось человек 40, уже половина ушли. ОМОН приехал, всех нас начали разгонять, сказали — стойте в этом накопителе, и больше никто ничего. Телефоны не отвечают, к людям не выходят. Просили заведующую, никто не вышел, игнорируют нас просто», — описала ситуацию ТРК «СургутИнформТВ» одна из участниц конфликта.

В пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югре уверяют: «Сотрудники ведомства действовали в рамках полномочий, предоставленных законодательством. Нарушений общественного порядка допущено не было».

Клиенты ПФР считают, что конфликт спровоцирован сотрудниками фонда, до которых невозможно ни дозвониться, ни попасть на личный прием. Однако руководитель клиентской службы в Сургуте отделения ПФР по ХМАО-Югре Оксана Жукова уверяет, что запись к специалистам доступна: «В настоящее время полностью вся предварительная запись к специалистам расписана уже заранее, соответственно, у специалистов уже нет свободного времени на прием посетителей по живой очереди. Поэтому необходимо, чтобы попасть на прием, записаться».

В отделении также уточнили, что большие очереди наблюдаются только в последние две недели – многие пенсионеры начали обращаться к специалистам по вопросам единовременных выплат. Напомним, путинские 10 тысяч рублей начали переводить пенсионерам в начале сентября. По официальным данным ПФР, для получения этих денег делать ничего не нужно – она начисляется автоматически.

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*В пресс-службе управления Росгвардии по Югре настаивают, что это был не ОМОН, а сотрудники вневедомственной охраны.