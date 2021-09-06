В Сургуте начались работы по художественному освещению развязки на Аэрофлотской - Нефтеюганское шоссе

В Сургуте транспортную развязку на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе сделают более привлекательной – специалисты компании «Среда Комфорта» приступили к проекту архитектурно-художественного освещения. Работы завершатся 30 сентября 2022 года, но не исключено, что финиш будет достигнут раньше срока.

«Оранжевую «подкову» автомобильного моста презентовали городу ровно 15 лет назад – в октябре 2006 года. Вопрос светового убранства назрел давно, но возможным это стало только сейчас», – указано в соцсетях компании.

Отмечается, что для подсветки используют 23 существующих опоры освещения «Горсвет», дополнительно специалисты установят еще три. Въезд в город украсит 831 светильник синего и белого цветов.