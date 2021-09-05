В Сургуте отгремел первый с начала пандемии салют

Вечером в субботу, 4 сентября, в Сургуте состоялся первый с начала пандемии салют – фейерверк запустила компания «Газпром трансгаз Сургут» в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Любовались шоу в живую тысячи горожан и гостей города. Теперь многие из них делятся фотографиями и видео в социальных сетях. Если вы не смогли попасть на праздник, то оцените «падающие хризантемы», «серебряную иву», «растущие пионы» и финальную «парчовую корону» на видео.

Видео: Руслан Белозеров/vk.com/chp_surguta

Видео: vk.com/d.vovchinsky