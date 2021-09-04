Еще три киберкласса открылись в Сургутском районе

Новый учебный год школьники Сургутского района встретили в новых киберклассах — три из них, оборудованные компьютерами для онлайн-работы и игр, открылись в Барсово, Локосово и Русскинской. Они добавились к киберклассам, уже действующим в Лянторе, Федоровском, Солнечном и на Белом Яру.

Старт киберклассов отметили показательным матчем в онлайн-игре Dota 2. В администрации Сургутского района признают: онлайн-игры — это настоящий спорт. Киберспорт. «Детворе представлена возможность заниматься современными видами спорта, потому что киберспорт — это от слова «спорт». Слово «спорт» присутствует, — подчеркивает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Глупо отрицать и не принимать технический прогресс. Как говорят: «Вы можете стоять в стороне, а можете принять участие и возглавить». Мы пошли по второму пути».

Судя по всему, по этому пути пока идет только Сургутский район — другие муниципалитеты ХМАО киберспорт не развивают. В поселениях района же в киберклассах работают педагоги, которые прошли спецкурсы, — они ведут тренировки по играм, официально признанным спортивными дисциплинами. Впрочем, на воспитание чемпионов мира здесь не нацеливаются, говорит глава Центра развития компьютерного спорта Сургутского района Артем Щепотьев: «Это хорошая цель, но второстепенная. Самое главное же — это увести негативное, деструктивное влияние игр на ребенка». С этой целью в Сургутском районе разработаны специальные программы, по которым ученики в киберклассах и будут работать.