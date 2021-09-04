Этно-поселок создадут в Сургутском районе

Деревня Русскинская будет привлекать туристов новым этно-поселком: о планах создать новый объект накануне рассказали в администрации Сургутского района. Этно-деревня станет частью арт-парка «Этноград»: напомним, его создание — масштабный проект муниципалитета, реализуемый в несколько этапов. Очередной этап стартует уже ныне.

Впрочем, помимо деревни, будет немало и других точек притяжения, свидетельствует директор департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи Дина Кузьмина: «Самая интересная история — это все-таки появится зона отдыха у воды, рядом с «Этноградом» мы планируем напротив вот сети и входа на вот эту зону, которая будет у воды, — там будет у нас располагаться этно-деревня».

Уже известно, какими активностями будут привлекать туристов в новый арт-парк: годами на этой территории проходят слеты рыбаков, охотников и оленеводов. Новым гостям из других поселений, городов Югры и других регионов страны здесь всегда рады — показывают гонки на оленьих упряжках, кормят блюдами национальной кухни. С появлением этно-деревни добавится уюта и удобства: она покажет жизнь коренных народов Югры, что называется, изнутри. В администрации Русскинской подчеркивают, что все будет аутентично: настоящие чумы, избушки, утварь и прочие подробности.

Туристов будут селить не в чуме, а в специальной зоне глэмпинга: там построят 15 гостевых домиков.

Дождаться окончательного благоустройства можно будет спустя три года — столько времени нужно на реализацию амбициозного проекта стоимостью примерно в 200 миллионов рублей.