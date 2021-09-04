Сургутянин продает кота за миллиард рублей

Очень дорогое животное нашлось в Сургуте: на сайте объявлений Avito продается кот за миллиард рублей. Скрины накануне облетели весь Рунет: читателей забавит не только астрономическая стоимость зверя, но и ее обоснование.

«Редкостный идиот, рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в 4.00 будит, постоянно орет и требует ласки, жрет немерено. Может поцарапать и покусать. Когда в доме гости, кот прячется под диван. Прививок нет, не кастрирован. Одним словом царь квартиры, бесит ужасно», — гласит объявление.

Пока желающих приобрести столь драгоценное животное не нашлось.