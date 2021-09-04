Администрация Сургута не примет набережную СурГУ в том состоянии, в каком она находится сейчас

Вопрос ребром: набережную СурГУ в ее нынешнем состоянии администрация принимать не будет. Об этом накануне в инстаграме написал глава города Андрей Филатов. «Мы не примем обновленную набережную в районе Сургутского государственного университета, пока ее не приведут в соответствие с необходимыми стандартами качества», — заявил градоначальник.

Ранее он побывал на объекте и разнес подрядчика за некачественную работу (об этом siapress.ru писал 1 сентября): плитка уложена неровно и уже начала отваливаться, асфальт уложен неряшливо, деревянные элементы ломаются уже сейчас. «Объем выполненных работ по благоустройству общественной территории — порядка 70 процентов. Однако уже сейчас есть существенные замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов. Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения», — пишет мэр.

Замглавы города Валерий Фомагин же, оценив работу, заявил, что здесь впору задуматься не об устранении недочетов, а полной остановке работы: «Мое личное мнение – здесь нужно останавливать работы, пересматривать, корректировать документацию. Потому что, даже если подрядчик сейчас мобилизуется и все поправит, оно долго не прослужит. Мы это видим по тем работам, которые приняты по предыдущему контракту, где уже все разваливается».

Как бы там ни было, в одном оба чиновника сходятся: передавать горожанам место общественного отдыха в таком виде недопустимо. «Нужно сдать качественный объект, — заключил Филатов. — Надеюсь, подрядчик понимает, что это наша принципиальная позиция. Здесь компромиссов не будет».