В Сургуте водитель кроссовера сбил женщину, посадил ее в машину и увез

Вечером в пятницу, 3 сентября, на проспекте Комсомольский в Сургуте водитель кроссовера Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. О происшествии siapress.ru сообщил очевидец.

«Водитель сбросил скорость, но не затормозил. Остановился уже после того, как сбил женщину. Он посадил пострадавшую в машину и увез. Полицию никто не вызывал. Мне кажется, так делать нельзя, женщина не могла встать сама, у нее могут быть переломы», - рассказал собеседник агентства.

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