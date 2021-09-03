В Сургутском районе прошли тактико-специальные учения

В Барсово (Сургутский район) прошли учения с эвакуацией избирательного участка. Был смоделирован инцидент: столкновение автобуса и фуры, в котором пострадало 10 человек. Все службы администрации муниципалитета, занимающиеся ликвидацией последствий происшествия, показали свои практические навыки.

«Мы видели, что здесь сымитировали аварию с возгоранием моторного отсека. Службы занимались тушением, вынесом пострадавших, эвакуацией людей и бюллетеней. Я заметил некоторые слабые места при наблюдении со стороны, их я обсужу совместно с представителями службы, но, в целом, все прошло оперативно. Отработали четко», – рассказал замглавы Сургутского района Алексей Савенков.

Он также отметил, что бригада скорой, пожарный расчет и сотрудники УМВД прибыли на место ЧС в течение 15 минут с момента поступления сообщения ЕДДС. Позже в муниципальных администрациях будет проведена работа над недочетами, чтобы ко дню выборов все работало слаженно. В момент голосования существуют и другие сложности – необходимо не только спасти избирателей, но и произвести эвакуацию и охрану бюллетеней.

«Мы не ставим четкую дату и не ориентируем по времени, чтобы отследить, как оперативно отреагируют службы. В принципе, грубых нарушений не выявлено, есть некоторые шероховатости, но для этого и существуют учения», – добавил Савенков.

По словам руководителя Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Аллы Вавилиной, помощь всем пострадавшим была оказана верно. И это не удивительно – сотрудники Центра медицины катастроф отрабатывают действия по спасению югорчан ежедневно.

«Подобные тренировки всегда необходимы. Происходит много ситуаций, в которых необходимо проверить именно взаимодействие всех служб – это самое главное при оказании помощи населению. Подобная тренировка, в том числе с эвакуацией бюллетеней, проводилась в прошлом году, мы постепенно охватываем все поселения», – подчеркнула Вавилина.

Председатель участковой избирательной комиссии №448 Екатерина Кваст поделилась, что ситуация была несвойственной, так как учения в таком масштабе проводились впервые. Несмотря на это, члены избиркома справились хорошо.

«Передо мной, как и перед другими службами, ставилась задача по спасению жизней, документации и бюллетеней. Было важно также обеспечить продолжение выборов. Мы переместились в резервный пункт и продолжили в том же режиме», – резюмировала председатель избиркома.