В Сургуте запустят фейерверк в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности

В субботу, 4 сентября, в 21.00 в Сургуте прогремит салют в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники. Праздник для горожан организует «Газпром трансгаз Сургут».

«Запасайтесь гаджетами для съемки, шоу обещает быть незабываемым - более трехсот залпов прогремит в небе над Сургутом. Организаторы подготовили самые любимые у горожан виды салютов – «падающие хризантемы», «серебряная ива», «растущие пионы» и в финале «парчовая корона». Встречаемся на площади возле главного офиса «Газпром трансгаз Сургут», но огни салюта увидят сургутяне многих районов города, так как высота залпов достигает двухсот метров», - сообщили в социальных сетях компании.

Уточняется также, что в этом году из-за коронавирусных ограничений массовых гуляний не будет.

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