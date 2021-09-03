Жители Сургута сообщили о затоплении парковки и отключении холодной воды в доме на улице Иосифа Каролинского

В Сургуте на улице Иосифа Каролинского, 9 затопило подземную парковку. Так же появилась информация о том, что в доме отключили холодное водоснабжение. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили жители этого дома.

«В квартире пропала холодная вода. Спросил у соседей, те ответили, что у них такая же проблема. Позже в чате написали, что была затоплена парковка, управляющая компания молчит», – рассказал сургутянин Артем Никифоров.

Как рассказали корреспонденту издания в Горводоканале, отключение холодной воды связано с прочисткой засоров в трубах. О затоплении паркинга у представителей компании информации не было.