Пассажир рейса «Махачкала – Сургут» был задержан за курение на борту самолета

В аэропорту Сургута сотрудниками полиции привлечен к административной ответственности пассажир авиалайнера. В четверг 2 сентября в 3.00 утра к транспортным полицейским поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейса «Махачкала-Сургут» требуется наряд полиции.

Прибывшие на место полицейские установили, что нарушителем правопорядка являлся житель города Лангепаса, который курил электронную сигарету в туалете авиалайнера. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ – сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО