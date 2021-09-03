Правительство объявило о запуске инвестпроекта по реконструкции сургутского ж/д вокзала

Сургутский железнодорожный вокзал после реконструкции сможет принять до 1,4 человек, площадь комплекса увеличится до 10,2 тысячи квадратных метров. Решение о запуске инвестиционного проекта по повышению качества пассажирских перевозок и развитию железнодорожной инфраструктуры в автономном округе принят на заседании правительства региона.

«30 августа правительство автономного округа одобрило заключение соглашения о реализации инвестиционного проекта. Речь идет о реконструкции вокзального комплекса в Сургуте, строительстве нового здания вокзала в Пыть-Яхе. В перечне условий окружным законом закрепляются срок действия инвестиционного соглашения; объемы, формы финансовой поддержки, предоставляемой инвестору за счет средств специализированной организации; показатели результативности инвестиционного проекта», – цитирует губернатора Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей.

В Пять-Яхе построят вокзал площадью 4,2 тысячи «квадратов», он сможет принимать 300 человек.

Документ будет направлен на рассмотрение в югорский парламент.

Ранее стало известно, что строительно-монтажные работы на сургутском вокзале должны завершить до конца года.