Набор в секцию бокса открыли в Сургуте — приглашают и взрослых, и детей

Заняться боксом — самое время. В Сургуте открыли набор в спортивную секцию — есть места как для детей и подростков от 8 до 13 лет, так и для взрослых. Работать с ними будет опытный тренер высшей категории Альберт Якупов.

«Бокс — многоплановый вид спорта, который стимулирует не только физическое развитие, — говорит спортсмен. — Он носит соревновательный характер, поэтому, чтобы достичь успеха, боксеру необходима не только отличная физическая форма, но и умение мыслить, настойчивость и упорство, сила духа, быстрота реакции. Сочетание этих качеств помогает достичь успеха не только на ринге, но и в повседневной жизни».

Те, кто уверен, что бокс — слишком травмоопасный вид спорта для ребенка, могут убедиться в противоположном, отдав его в секцию: «Занимаясь боксом, ваш ребенок проводит большую часть времени вне ринга — на тренировках под присмотром профессионала, выполняя упражнения по растяжке, закалке организма, отрабатывая удары по боксерской груше», — объясняет Альберт Якупов, который, кстати, сам занялся этим видом спорта в десять лет. Получив профильное образование в Сургутском педагогическом университете, он занялся тренерской работой: среди его воспитанников — два мастера спорта: Рудольф Исламгареев и Диана Баева.

Первые занятия в секции бокса стартуют уже в сентябре: они будут проходить на базе спортивных комплексов «Факел», «Ермак», Энергетик». Записаться пока еще можно, звоните по телефону 91-67-09.