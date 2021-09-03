16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8491   EUR  86,2970  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

СМДТ открывает театральный сезон

10 сентября ​Сургутский музыкально-драматический театр покажет первый спектакль в сезоне

СМДТ открывает театральный сезон
фото: СМДТ

Сургутский музыкально-драматический театр открывает театральный сезон. 10 сентября горожане смогут посетить премьеру спектакля «Коварство и любовь», режиссером которого является профессор, руководитель актерского курса берлинской Высшей школы театрального искусства «Эрнст Буш» Антье Вебер – она руководила репетицией во время пандемии из Германии в формате онлайн.

«В Германии я бы ставила этот спектакль, возможно, по-другому, отразила в нём своё видение политической ситуации, например. В чужой стране я считаю это неуместным. Но у нас и без этого рождается актуальная, очень человеческая история. Актуальная не только для России, а вообще для современного мира. Думаю, внимательный зритель поймет это», – рассказала режиссер.

Постановку зрители также смогут увидеть и в следующие дни – 11 и 12 сентября. Осенью предстоят показы спектаклей «Гроза», «Личное дело №1889. Анна Ахматова», «Шинель» и других.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:05, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 3678
  2. ​Ковид добавил работы проктологам 2537
  3. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 1552
  4. Подрядчик разорвал концессию по школе в 38 микрорайоне Сургута из-за подорожания стройматериалов 1524
  5. ​Радикально и системно 1503
  6. ​Холодильник дал жару: в школьной столовой в Югре произошел пожар 1478
  7. ​Бессердечная Марина обокрала инвалида из Нягани, который хотел интима 1235
  8. В Сургуте прогнозируют сильный ветер 1216
  9. ​А тем ли дали... 1037
  10. ​Три югорчанина не смогли победить коронавирус 961
  1. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 5948
  2. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 5164
  3. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 5042
  4. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 4855
  5. ​На пути в Абсурдистан 4303
  6. ​Шерсти клок 4135
  7. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 4115
  8. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE 4017
  9. ​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно 3938
  10. ​В Сургуте бизнесвумен задолжала государству 30 млн рублей. Ее ждет суд 3907
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 13328
  2. ​«Вершина» должна быть наша! 12182
  3. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 11977
  4. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 11154
  5. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 8742
  6. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8515
  7. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 8115
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8021
  9. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7842
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 7335

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика