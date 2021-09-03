10 сентября ​Сургутский музыкально-драматический театр покажет первый спектакль в сезоне

Сургутский музыкально-драматический театр открывает театральный сезон. 10 сентября горожане смогут посетить премьеру спектакля «Коварство и любовь», режиссером которого является профессор, руководитель актерского курса берлинской Высшей школы театрального искусства «Эрнст Буш» Антье Вебер – она руководила репетицией во время пандемии из Германии в формате онлайн.

«В Германии я бы ставила этот спектакль, возможно, по-другому, отразила в нём своё видение политической ситуации, например. В чужой стране я считаю это неуместным. Но у нас и без этого рождается актуальная, очень человеческая история. Актуальная не только для России, а вообще для современного мира. Думаю, внимательный зритель поймет это», – рассказала режиссер.

Постановку зрители также смогут увидеть и в следующие дни – 11 и 12 сентября. Осенью предстоят показы спектаклей «Гроза», «Личное дело №1889. Анна Ахматова», «Шинель» и других.