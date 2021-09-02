Работы по возведению школы в 38 микрорайоне Сургута приостановлены

Строительство школы в 38 микрорайоне Сургута приостановлено. Об этом заявила директор департамента образования Ирина Замятина. Как сообщают другие СМИ, подрядчик отказался от концессии из-за подорожания стройматериалов.

Напомним, что проблему предвидели еще в июле: заместитель градоначальника Артем Кириленко сообщил, что вероятность расторжения концессионного соглашения по строительству общеобразовательной школы в 38 микрорайоне из-за ситуации на рынке велика.

«В связи со сложившейся за последний год конъюнктурой на рынке строительных материалов сметная стоимость строительства школы, подтвержденная результатами государственной экспертизы, превысила строительную стоимость, отраженную в условиях концессионного соглашения, более чем на 10% или 185 млн рублей. Учитывая, что стоимость создания — это существенное условие концессионного соглашения, и действующим законодательством не предусмотрен механизм ее увеличения в рамках действующего соглашения, данное превышение сметной стоимости в размере 185 млн рублей — это прямые убытки инвестора. В связи с чем концессионер обратился с инициативой расторжения концессии», – комментирует пресс-служба администрации города.

Также было указано, что единственным выходом из ситуации является заключение новой концессии. В связи с тем, что проектная документация готова и передана специалистам мэрии, сроки возведения школы сократятся на один год.