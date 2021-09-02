В Центре колопроктологии Югры выросло число пациентов с геморроем

В окружной Центр колопроктологии сургутской клиники в этом году обратилось более пяти тясяч пациентов. Это – на две тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Большая часть обратившихся с обострением геморроя или возникновением острого геморроя – люди, перенесшие COVID-19.

«На фоне коронавирусной инфекции, обострение хронического или возникновение острого геморроя возможно при нарушении стула, диареи или запора, на фоне антибактериальной терапии и возникшего дисбиоза кишечника. Мерой профилактики может служить приём пробиотиков и восстановление микрофлоры после антибактериальной терапии», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения округа.

Специалисты рекомендуют вовремя обращаться за профессиональной помощью при появлении симптомов геморроидальной болезни или прочих заболеваний колопроктологического профиля. Самостоятельное лечение может оказаться не только бесполезным, но и привести к ухудшению состояния.