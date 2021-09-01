Какие профессии выбрали выпускники ряда поселений Сургутского района?

К началу нового учебного года Дума Сургутского района узнала, в какие учебные заведения поступили 11-классники, которые участвовали в рабочих поездках председателя Думы Сургутского района. С начала февраля молодёжь из Угута, Локосово, Лянтора и других территорий изучала, какие проблемы решают местные власти и что, собственно, происходит в поселении. Возможность побывать на объекте не как посетители, а в составе контролирующего органа, ребята не упустили.

Во время общения школьники делились, чем мечтают заниматься в жизни. Рассказываем, куда разъехались ребята, и надеемся, что кто-нибудь из них вернётся в родное поселение специалистом, полным новых идей и предложений.

Итак, Багаутдин Гафизов из Локосово стал студентом московского политехнического университета им. Баумана факультета энергомашиностроения (проектирование авиационных и ракетных двигателей). Его одноклассник Александр Жук поступил в Югорский государственный университет (Институт цифровой экономики) на специальность «Экономическая безопасность».

Угутянка София Вахлова стала студенткой факультета физической культуры Сургутского государственного педагогического университета.

Елизавета Семченко из Солнечного будет учиться в московском технологическом университете МИРЭА на кафедре кибернетики по направлению «Биотехнические системы и технологии».

Варвара Юровских, выпускница белоярской школы № 3, поступила в Тюменский государственный университет на факультет физической культуры.

Барсовчанка Валерия Афанасенко – студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, специальность «Организация аэропортовой деятельности».

Мадина Исенова, выпускница Лянторской школы № 5, прошла на направление «Зарубежное регионоведение и политэкономический анализ» в российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва.