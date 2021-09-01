Сургутнефтегаз прекратил экспорт бензина

Основной экспортер бензина, компания Сургутнефтегаз, отказалась от экспорта бензина. Соответствующая договорённость с правительством должна стабилизировать российский рынок и снять ажиотаж. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы (договорились — ред.) с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером. Они весь объём (бензина теперь — ред.) поставляют на внутренний рынок», — цитирует Новака «Прайм».

Возможный запрет экспорта бензина обсуждался с весны.