Качество благоустройства набережной СурГУ вызывает вопросы у сургутян

Берег Саймы у Сургутского государственного университета начали приводить в порядок еще в 2019 году. Сегодня это место уже не узнать: вместо «пустыни» там появились благоустроенные пешеходные дорожки, места для отдыха, малые архитектурные формы, амфитеатр. Но качество выполненных работ оставляет желать лучшего — об этом со всей строгостью заявляют и чиновники, и общественность.

«Город Сургут принимать объект, который нас не устраивает и к которому у нас много вопросов — не будет. У меня рука не поднимется принять объект, который не соответствует всем требованиям, а самое главное — заявленному качеству, — отрезал градоначальник Андрей Филатов, добавив в адрес подрядчика, — я понимаю, что Сургут для вас не родной город, вы – компания из Ханты-Мансийска, но мне хочется верить, что вы относитесь с уважением ко всем».

Претензии по поводу качества работ подрядчику высказывались в устной форме и ранее, но сейчас они приобрели официальный характер. В адрес ООО «Квадрат», выполняющего работы на объекте, направлено уведомление. «Кроме того, после встречи на объекте с Валерием Борисовичем Фомагиным и Кириллом Сергеевичем Киселевым будет привлечена лаборатория дорожно-транспортная, которая подтвердит о, которая подтвердит объемные показатели в части возражений, которые от подрядчика поступают», — добавил директор «Лесопаркового хозяйства» Роман Богач.

Сам представитель подрядной организации готов признать только часть претензий. «12 августа мы получили официальное письмо с перечнем вопросов. Мы с частью этих моментов согласны, с частью не согласны. Естественно, это большой объем работы, который нам надо сегодня сделать», — говорит директор ООО «Квадрат» Иван Вопияшин.

Что нужно сделать, подрядчик понимает, вот только сроки уже поджимают. Согласно контракту сдать объект нужно до 1 октября.

Общественники, в свою очередь, указали на разлитый бетон на свежем асфальте тротуара; тяжелую технику, которая разъезжает по свежеуложенной плитке; несоответствие уровней плитки и поребрика и множество других недоделок.

Член ОНФ в Югре Рустем Юсупов во время заседания штаба по горхозяйству подчеркнул: «С таким качеством мы никакие вещи подписывать не будем. Отмечу, что в комиссии присутствуют депутаты, которые уже отказались подписывать эти выполнения».

Валерий Фомагин также отметил, что качество благоустройства оставляет желать лучшего: «Мое личное мнение – здесь нужно останавливать работы, пересматривать, корректировать документацию. Потому что, даже если подрядчик сейчас мобилизуется и все поправит, оно долго не прослужит. Мы это видим по тем работам, которые приняты по предыдущему контракту, где уже все разваливается».

Сейчас чиновники решили пойти таким путем: дождаться результатов лабораторных исследований, после чего принимать решение о дальнейшей судьбе самой набережной и подрядчика.

Напоследок глава Сургута Андрей Филатов обратился к подрядчику с вопросом, что называется «на совесть»: «Вы будете гордиться этим объектом после сдачи работ?» Хотя дтиректор компании и попытался оправдаться, указывая на то, что объект ему достался не в идеальном состоянии после прежнего подрядчика, но… Гордиться здесь, действительно, нечем!