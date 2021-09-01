Сургутские строители определились со сроками сдачи межквартальных проездов у образовательных организаций

В этом году в Сургуте планируется завершить строительство шести межквартальных проездов, ведущих к образовательным учреждениям. По словам Антона Суворова, заместителя главного инженера компании-подрядчика «ЮВиС», общая площадь строительства дорог составляет две тысячи квадратных метров. В эту площадь входят как сами участки дорог, так и бордюры, а также тротуарные поребрики.

Контракт на участке дороги от улицы Быстринской до теннисного центра составил 6,5 млн рублей. Степень готовности работ здесь составляет 90 процентов.

Тема проездов к общеобразовательным организациям долгое время тревожит горожан. Родительница Антонина Грязнова жалуется: было сложно проехать к детскому саду на улице Быстринской, 20/4 — сильное движение и невозможность проехать составляют главную проблему маршрута.

Проблемы подъездов к образовательным учреждениям постепенно решают — администрация Сургута находит на это средства: в 2021 году выделен 41 миллион рублей. Немаловажно, что ранее власти определились с правовым статусом этих объектов, который во многом стопорил благоустройство. «Проезды, вошедшие в ремонт, раньше имели статус бесхозных, теперь же они приняты в муниципальную собственность», — объясняет начальник дорожно-транспортного управления Алексей Кононенко. Он же сориентировал по срокам окончания работ: «Четыре из шести проездов прилегают к территориям общеобразовательных организаций и детских садов. Погодные условия позволяют выполнять работы согласно графику. Сроки окончания всех видов работ запланированы на конец октября».

На сегодняшний день составлена дорожная карта сроком на три года. В нее входит около 60 проездов, 50 из которых требуют ремонта. Проезды, заявленные в карте, будут ремонтироваться в ближайшие годы.