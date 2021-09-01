Сургутяне пожаловались на рост цен на такси в День знаний

Жители Сургута пожаловались на рост цен за услуги такси. Так, в социальных сетях помимо увеличения стоимости обсуждают медленную работу – якобы из-за пробок время ожидания машины увеличивается.

«Обычно такси в районе аэропорта много, либо приходится ждать подачи около пяти минут. Сейчас же, с учетом пробок, простоял около 15. Это не считая того, что на путь также ушло много времени», – поделился горожанин Павел Борисов.

Скорее всего транспортный коллапс, произошедший в первую половину дня, связан с Днем знаний – школьники и их родители, учителя, педагоги и студенты отправились на линейки в образовательные учреждения, создавая высокий спрос. Это могло послужить повышению цен на тариф.