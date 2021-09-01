В благотворительном проекте «Пора в школу» вновь поучаствовали сотрудники «Газпром энергосбыт Тюмень»

Сотрудники энергосбытовой компании «Газпром энергосбыт Тюмень» в очередной раз приняли участие в благотворительном проекте «Пора в школу» — энергетики передали детям из малообеспеченных и многодетных семей более 470 единиц учебных принадлежностей. Это рюкзаки, пеналы, тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования и многое другое, причем все собрали за пару недель.

«У большинства сотрудников нашего управления есть дети, и каждый понимает, как много средств тратится на подготовку к школе даже одного ребенка, — отвечает на вопрос «Почему вы приняли участие в благотворительной акции?» инженер Ольга Ефимова. — К сожалению, не все могут осилить такие расходы. Участие в социальных акциях для моих коллег стало нормой. И я рада, что мы солидарны в подобных вопросах».

Проект «Пора в школу» в этом году — юбилейный, десятый. За это время сургутяне помогли собрать в школу более тысячи детей и подростков, в том числе в этом году — 140 ребят из 59 семей.