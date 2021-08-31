Вахтовый поселок ГПЗ в Сургутском районе прекратит существование

Сургутский район снесет целый поселок: дело в его неясном статусе и аварийном характере домов. Речь о поселке ГПЗ, который находится возле Солнечного: 30 лет назад он возник как вахтовое поселение для строителей газоперерабатывающего завода, и таковым остался по сей день. Юридического статуса у него нет, соответственно, все эти годы он находился в подвешенном состоянии: жилье ветшало, жители жаловались и пытались уехать из поселка.

Последние жильцы уедут в 2024 году: по словам главы Сургутского района, расселение жителей уже запланировано, собственно, 2024-й должен стать последним годом существования поселка.

Снос домов здесь уже идет: в 2021 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» из муниципального бюджета выделили 55,2 миллиона рублей на снос 53 жилых домов на территории Сургутского района — 12 из них находятся на территории ГПЗ. На их ликвидацию потратят в общей сложности, 12,3 миллиона.

«Более 300 человек переехали в новые дома по улице Зои Космодемьянской, осталось два капитальных дома, — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook. — История поселка ГПЗ завершается на наших глазах».

Это, кстати, не единственный поселок-«нелегал», которого ждет подобная судьба: на карте Сургутского района есть похожие населенные пункты — Малоюганский и Горный. Практически все малоюганцы уже выразили желание уехать в другие поселения, а в случае с Горным властям только предстоит ознакомиться с мнением местных: если пожелают, то и их включат в программу переселения.