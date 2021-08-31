В Сургуте посещать школу во вторую смену будет только 39 процентов учеников

В Сургуте 61 процент школьников будут учиться в первую смену, а остальные 39 во вторую. Об этом рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

«Образовательная программа будет реализована, каждая школа имеет возможность соблюдать двухсменный режим. Мы стремимся к такому показателю, чтобы каждый ученик смог посещать общеобразовательную организацию в первую смену, но все зависит от строительства школ», – прокомментировала глава ведомства, подчеркнув, что есть предпосылки к тому, чтобы в 2025 году 80 процентов школьников могли учиться в первую смену.

Напомним, что в 2021 году в Сургуте зарегистрировано порядка 56 тысяч обучающихся. Около 6900 из них – первоклассники.