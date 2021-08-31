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Рекордное количество первоклассников сядет за парты сургутских школ 1 сентября

В Сургуте порядка 6900 первоклассников зачислены в школы в 2021 году

Рекордное количество первоклассников сядет за парты сургутских школ 1 сентября
Фото: pixabay.com

Этот год в Сургуте стал рекордным по количеству первоклассников – по информации, озвученной на брифинге для журналистов директором департамента образования Ириной Замятиной, общее число новых учеников составляет порядка 6900.

«В 2021 году мы ожидали поступления 6500 детей в первые классы, но несмотря на то, что показатель был превышен, общеобразовательные организации готовы принять всех. Места соответствуют требованиям санитарных норм. Первые, пятые, десятые и одиннадцатые классы будут учиться в первую смену», – рассказала Замятина.

Несмотря на это, не для всех удалось найти место в школах, которые будут находиться неподалеку от дома обучающегося – в основном, это проживающие в 38, 39, 40 и 42 микрорайонах. Для этого организован подвоз детей к месту учебы.

«Так, для первоклассников подготовлены 17 автобусов, на которых они смогут быстро и безопасно добраться до школ №15, 20 и 32», – подчеркнула директор департамента.

Отмечается, что всего в этом году в школах Сургута числится около 56 тысяч учеников.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 346, комментариев: 0
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