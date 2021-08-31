Сургутская предпринимательница пойдет под суд за многомиллионный долг по налогам

В Сургутский городской суд передано дело бизнесвумен, которую обвиняют в неуплате налогов. Предпринимательница обманывала государство с 2017 года. За это время она не уплатил сборы на 19 миллионов рублей. С учетом пеней и штрафов сумма долга превысила 30 миллионов рублей.

«Обвиняемая, являясь генеральным директором коммерческой организации, зная о том, что работы по монтажу и ремонту буровых вышек выполнялись компанией самостоятельно, с целью создания видимости наличия законных оснований для применения налоговых вычетов и расходов использовала реквизиты фиктивной подрядной организации, которая фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемая представила в налоговую инспекцию. Включив в налоговые декларации за 2017 год заведомо ложные сведения, злоумышленница уклонилась от уплаты НДС на сумму более 19 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Во время следствия обвиняемая погасила сумму неуплаченных налогов, пеней и штрафов.