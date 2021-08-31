Югорчанина, подозреваемого в изнасиловании, задержали в кафе

В сельском поселении Нижнесортымский Сургутского района сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании.

Накануне в дежурную часть поступило заявление. Потерпевшая утверждает, что преступление совершено в одном из домов на улице Северная.

По описанию была составлена ориентировка подозреваемого и передана всем наружным службам. Спустя время подозреваемый был задержан в одном из кафе поселка. Им оказался местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.