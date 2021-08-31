Реконструкцию сургутского ж/д вокзала отсрочили из-за пандемии — закончить хотят в декабре 2021 года

Реконструкция сургутского ж/д вокзала, о которой так долго говорили, отсрочилась из-за пандемии, но сейчас идет полным ходом — готовый объект планируют представить уже в декабре этого года. Об этом заявили в Депстрое Югры, отвечая на один из вопросов жителя Сургута в инстаграм-аккаунте замгубернатора Югры Вадима Шувалова.

«В соответствии с условиями государственного контракта на строительство объекта, завершить строительно-монтажные работы на объекте планировали в декабре 2020 года, — напоминают чиновники. — В начале строительства (март 2020 года) возникли обстоятельства, повлекшие за собой изменение сроков выполнения работ. Отставание от сроков, предусмотренных контрактом на СМР, вызвано введенными ограничительными мерами (поставки материалов и оборудования, передвижение населения между регионами и странами) в связи с возникшей как в нашей стране, так и во всем мире коронавирусной инфекцией. Но, несмотря даже на ограничительные меры, приостановки строительно-монтажных работ на объекте не было. На данный момент близятся к завершению работы по устройству инженерных систем, отделочные работы. Ведут работы по благоустройству территории. Сроки завершения СМР — декабрь этого года».

Напомним, что тема реконструкции железнодорожного вокзала возникла более пяти лет назад — в начале 2016-го. Проекты обновленного комплекса вызвали оживленную дискуссию в обществе. Не менее оживленным получилось обсуждение сроков реконструкции, старт которой откладывался не раз по многочисленным причинам. Одна из них — поиск подрядчика, из-за которого соответствующие торги проводились трижды. В итоге в очередной раз о старте обновления поведала в марте этого года сама губернатор Югры Наталья Комарова.

«Это будет лучший вокзал в стране!» — заявил на одной из встреч с журналистами главный инженер вокзала Андрей Лебедев, игнорируя тот факт, что многие жители остались недовольны проектом как с эстетической, так и с практической точки зрения — не только оформлением здания, но и, например, отсутствием лифтов на мосту, ведущем к платформам.

Подробно о том, как реконструкция вокзала начинается и откладывается все эти годы, можно почитать в соответствующей теме на siapress.ru. Там же найдете и пару любопытных очерков о нынешнем здании вокзала и о его культурно-исторической ценности для Сургута.