Хамон из Словении не прошел проверку сургутских таможенников

Жительнице Сургута не разрешили получить подарок от друга из Словении. Женщине прислали посылку, в которой было 6,5 кило хамона, однако таможенники посчитали товар запрещенным и запретили получить посылку.

«При проведении таможенного контроля выяснилось, что у заграничного продукта отсутствовали необходимые при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза документы: специальное разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления - Словении. Принято решение о запрете выпуска товара для личного пользования», - объяснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Уточняется также, что по закону ввоз продукции животного происхождения для личного пользования весом более 5 килограммов без соответствующих разрешительных документов не допускается.

Оставшейся без подарка сургутянке, вероятно, придется заплатить штраф – 1000 рублей.