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​Utair отчиталась о заработке за полгода

Доходы авиакомпании «ЮТэйр» достигли 31,7 млрд рублей

​Utair отчиталась о заработке за полгода
Фото: utair.ru

За первые шесть месяцев 2021 года операционная прибыль авиакомпании «ЮТэйр» составила 2,2 млрд рублей. Доходы акционерного общества восстановились на 27 процентов — до 31,7 млрд рублей. Данные консолидированной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) опубликованы на сайте компании.

«В первом полугодии 2021 года мы наблюдали вполне закономерное оживление на рынке авиаперевозок в России. Разумеется, этот отложенный спрос имеет короткий период реализации, и уже во втором полугодии мы прогнозируем возврат к допандемийному уровню как производственных, так и финансовых показателей. В этой ситуации мы продолжаем оптимизировать расходы, чтобы быть готовыми к колебаниям спроса на авиауслуги и возможным ограничениям из-за ковида», — отметил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.

В пресс-службе Utair рассказали также, что пассажиропоток вырос на 63 процента и за полгода составил 3,5 млн пассажиров, а в июне — превысил показатель 2019 года на пять процентов. Загрузка в первом полугодии достигла 80 процентов. Доля региональных рейсов выросла на 111 процентов по отношению к 2020 году и на 58 процентов — к 2019-му.


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