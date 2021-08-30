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Сургутянка перевела лжебанкирам более одного миллиона рублей

Мошенники обманули доверчивую сургутянку на сумму более миллиона

Сургутянка перевела лжебанкирам более одного миллиона рублей
фото: pexels.com

Сургутянка повелась на старую уловку со лжебанкирами и потеряла более одного миллиона рублей. Как она рассказала сотрудникам полиции, ей несколько раз позвонили неизвестные, чьи номера зарегистрированы в Москве. Аферисты сообщили женщине, что на нее имя оформили заявку на кредит, и для того, чтобы отклонить запрос, необходимо взять кредит в финансовой организации на максимально возможную сумму, обналичить ее и перевести на счета, которые потерпевшей будут предложены.

Также горожанке заявили, что все ее счета заблокированы из-за подозрительных махинаций, все деньги нужно перевести на «сберегательную ячейку». Сначала пострадавшая обналичила 300 тысяч и перевела мошенникам, а после взяла кредит на 850 тысяч и также отправила эти средства злоумышленникам.

«В результате преступных действий, сургутянка лишилась личных сбережений и кредитных денежных средств общей суммой около 1 миллиона 130 тысяч рублей. Связь с мошенником была прервана, потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщает УМВД Сургута.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 30, комментариев: 0
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