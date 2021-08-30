В Сургуте завершены работы по подготовке к отопительному сезону

Сургут готов к началу нового отопительного сезона. Все работы на 24 котельных и 100 тепловых пунктах завершены – об этом сообщили на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Техническая готовность — 100 процентов, все работы на тепловых пунктах завершены. Прошла замена девяти участков трубопровода. Все гидравлические испытания прошли успешно», — рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

На подготовку к холодному периоду было выделено 357 миллионов рублей. Отмечается, что тепло начнет поступать в дома горожан, когда температура будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.