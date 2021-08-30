Запуск школы в 33 микрорайоне Сургута назначен на декабрь 2021 года

Школа в 33 микрорайоне Сургута почти готова — ее откроют к Новому году. Об этом говорили на минувшей неделе во время визита в Сургут губернатора Натальи Комаровой. Глава региона лично посетила объект — в результате договорились о том, что он немного изменится: на территории школы появится футбольное поле.

Новая школа рассчитана на 1000 человек: это в первую очередь жители близлежащих микрорайонов, которые сейчас распределены в другие учебные заведения. «Выпускники в пятые классы распределялись в соседние территории и, учитывая, что эта школа, которая набирала по 16 первых классов, то этот образовательный объект крайне востребован в микрорайоне. Именно с точки зрения территориальной доступности, ну и вообще создания новых современных учебных мест», — комментирует замглавы Сургута Анна Томазова.

Сейчас объект готов на 80 процентов — строители уверены, что успеют закончить его к ноябрю. А после всех приемо-сдаточных мероприятий школа будет готова к открытию: учебный год в ней начнется с третьей четверти.