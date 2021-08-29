В Сургуте парализовало движение в восточной части города из-за перекрытых дорог

В 25 микрорайоне Сургута перекрыт еще один проезд. Движение в этой части города оказалось парализовано после «раскопок» на улице Федорова, которые развернулись в пятницу, 27 августа. Жительница дома на улице Московской рассказала корреспонденту siapress.ru, что во дворах образовались настоящие пробки. «Водители нагло себя ведут. Сигналят, не пропускают при том, что это двор перед подъездом. Здесь ходят дети, ездят на велосипедах – их тоже не пропускают. Понятно, что дорогу перекрыли и приходиться объезжаться, но нужно относиться с пониманием, что это двор, а не проезжая часть. Почему ГАИ не урегулировали этот момент?», – сообщила сургутянка Прасковья Лещенко.

По той же причине, по всей видимости, образовался затор и на Югорском тракте. Сейчас также частично перекрыто движение по улице Мелик-Карамова, где компания «ЮВиС» занимается обустройством ливневок и завершает работы по строительству продолжения улицы Геологической. В компании заверили, что к работам на Федорова отношения не имеют.

Источник из администрации пояснил siapress.ru, что проезд закрыт из-за строительства и реконструкции двух участков инженерных сетей – подключают новые дома. Уже в понедельник, 30 августа движение по улице будет возобновлено.