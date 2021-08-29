В Сургуте жители жалуются на нехватку общественных туалетов в парках

Проблема нехватки туалетов каждое лето встает остро, когда горожане больше времени стараются проводить на свежем воздухе, собираются в парках и скверах. Но после длительной прогулки неожиданно встает вопрос, куда справить нужду.

В парке «Кедровый лог» в этом году активно продолжалось благоустройство, построен долгожданный туалет, однако «красную ленточку» у него еще не разрезали. На одном из городских штабов по строительству в мэрии обсуждалась судьба этого объекта. Оказалось, что он еще не принят заказчиком – подрядчик должен устранить ряд замечаний.

«Две недели назад выезжали на объект. Там ряд замечаний есть, которые нужно устранять. После готовности к эксплуатации туалетов мы их примем и подсчитаем, сколько будет стоить их обслуживание. Сейчас в бюджете «Лесопаркового хозяйства» эти средства не запланированы», – отметил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.