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Сургутяне предложили построить еще семь новых школ

​Сургут отметился на «Карте развития Югры»

Сургутяне предложили построить еще семь новых школ
Фото: gov.admhmao.ru

По инициативе сургутян в программу «Карта развития Югры» вошли четыре городских проекта, направленных на создание доступного и качественного образования детям и молодежи: «Развитие инфраструктуры образования», «Будущее здесь», «Три ратных поля в Сургуте» и «Территория ответственного родительства».

В качестве развития инфраструктуры предлагается построить в городе семь новых объектов образования, благодаря чему 80% детей смогут учиться в первую смену. Второй проект направлен на развитие талантливой молодежи и поддержку сургутян, увлекающихся наукой и инновациями.

«Уже 5 сентября 150 учеников 8-10 классов отправятся в Сколково для защиты своих инициатив», – сообщают в администрации Сургута.

Еще два проекта направлены на изучение истории в новом формате и поддержку семей в укреплении взаимоотношений с детьми.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 111, комментариев: 0
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