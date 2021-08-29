​Сургут отметился на «Карте развития Югры»

По инициативе сургутян в программу «Карта развития Югры» вошли четыре городских проекта, направленных на создание доступного и качественного образования детям и молодежи: «Развитие инфраструктуры образования», «Будущее здесь», «Три ратных поля в Сургуте» и «Территория ответственного родительства».

В качестве развития инфраструктуры предлагается построить в городе семь новых объектов образования, благодаря чему 80% детей смогут учиться в первую смену. Второй проект направлен на развитие талантливой молодежи и поддержку сургутян, увлекающихся наукой и инновациями.

«Уже 5 сентября 150 учеников 8-10 классов отправятся в Сколково для защиты своих инициатив», – сообщают в администрации Сургута.

Еще два проекта направлены на изучение истории в новом формате и поддержку семей в укреплении взаимоотношений с детьми.