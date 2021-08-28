В аэропорт Сургута вернулся вылетевший в Барнаул самолет

Самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» сегодня не смог улететь из Сургута в Барнаул: судно вернулось после взлета в аэропорт, сообщает РБК со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Причиной возврата стал сработавший датчик генератора, после чего командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт. 47 пассажирам пришлось подождать замену судна — спустя почти три часа после возвращения, в 19.48 по местному времени они таки отправились в Барнаул.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.