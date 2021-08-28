Световые короба на Пролетарском проспекте Сургута — не очень удачное решение, считают сургутяне

Идею одеть тепломагистраль на Пролетарском проспекте Сургута в световые короба горожане приняли неоднозначно. Так, на вопрос siapress.ru чуть меньше половины респондентов ответило, что это неудачное решение. Чуть более трети уверены, что оно отличное, и только 15 процентов заявили, что за озвученный миллиард рублей, отпущенный на проект, сложно сделать что-то лучше: решение — оптимальное.

Интересно, что эти результаты коррелируют с итогами еще одного опроса: внешний вид короба для тепломагистрали не нравится почти половине участников, и 41 процент заявили, что все ок.

Опросы проходили на сайте siapress.ru с 20 по 27 августа.

Напомним, что об идее зашить тепломагистраль на Пролетарском стало известно этим летом; более того, на одном участке работы уже идут. Полностью трубы скроют только в следующем году. Руководство СГЭС — компании, которая финансирует и проводит работы — объяснило, что закопать трубы, конечно, более эстетичное решение, но несравнимо более дорогое: придется серьезно увеличить финансирование и работ, и дальнейшего содержания. А денег, как водится, не так много, как хотелось бы.