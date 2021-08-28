Имя геолога Виктора Пархомовича, возможно, дадут одной из сургутских улиц

Увековечить память геолога Виктора Пархомовича — с таким предложением к администрации Сургута обратились общественники.

Ветеран сургутской геологии, почетный гражданин Югры Виктор Пархомович активно участвовал в открытии более трех десятков нефтяных месторождений, включая Самотлор. Он ушел из жизни в 2011 году.

«В Сургуте много улиц, со странными названиями типа 4з и 5з», — говорят инициаторы, предлагая как вариант дать имя Пархомовича одной из таких улиц.

В администрации предложение приняли к сведению: «В соответствии с Распоряжением Администрации города от 13.05.2013 №1619 «О городской комиссии по топонимике» данный вопрос будет внесен в повестку очередного заседания комиссии», — ответили чиновники, сказав, что обязательно расскажут об итогах обсуждения.

Отметим, что практика присвоения улицам имен людей, много сделавших для развития Сургута и региона, в городе — обычное дело. Так, в Сургуте уже есть улицы Иосифа Каролинского, Ивана Захарова, Игоря Киртбая, Григория Кукуевицкого и многих других — за этими именами стоит история нашего города.