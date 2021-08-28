Вакантные места для учителей в Сургутском районе заполнят к началу учебного года

В школах Сургутского района успеют заполнить вакантные места до 1 сентября: об этом директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова рассказала в интервью «Вестнику».

«Дефицит кадров существует, — признала чиновница, — но мы обязаны создать все условия для того, чтобы образовательный процесс не прерывался. Чтобы все предметы преподавались. Поэтому если я сегодня говорю о цифре 12 вакантных мест, то значит, на первое сентября эти вакантные места должны быть закрыты или нагрузка в учреждении перераспределена между педагогами таким образом, чтобы все предметы преподавались».

По словам Кочуровой, сейчас в некоторые учебные заведения требуются преподаватели русского языка и литературы, начальных классов, математики, иностранного языка и физики. Кандидаты тоже есть: «Порядка 50 человек изъявили желание трудоустроиться в наши образовательные организации. Из них 21 приехали из других регионов РФ».

Подробно о начале нового учебного года в Сургутском районе Ольга Кочурова расскажет в понедельник, 30 августа, на онлайн-конференции siapress.ru.