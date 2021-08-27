Первый рейс из Сургута в Анталью вылетит в ночь на 1 сентября

В ночь с 31 августа на 1 сентября после долгого перерыва из Сургута в Анталью вылетит прямой рейс. Его выполнит авиакомпания Azur Air.

Открытие международного авиасообщения – долгожданное событие и для аэропорта, и для туристической отрасли, и для горожан, которые летали в отпуск на заграничные курорты через другие города. В середине августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации разрешил возобновить полеты из аэропорта Сургута за границу.

Анталья станет не единственным международным направлением сургутской авиагавани. Первым международным рейсом станет рейс «Сургут – Худжанд», который авиакомпания Utairвыполнит 29 августа.

Туроператоры ожидают, что в Турцию из Сургута будут летать чартеры Azur Air и Royal Flight. Туры, которые предлагают сейчас с прямыми вылетами рассчитаны на 10 и 13 дней. Кроме того, с 16 сентября планируется открытия авиасообщения с Хургадой, а с 21 сентября – с Шарм-эль-Шейхом.

«На данный момент согласованы рейсы авиакомпании Azur Air 1 сентября «Сургут – Анталья» и авиакомпании Royal Flight 2 сентября по этому же направлению. Все остальные рейсы проходят согласование», - уточнили в пресс-службе сургутской авиагавани.