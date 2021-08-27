Второй мост через Обь начнут строить через три месяца

До конца августа будет готово экспертное заключение по строительству второго моста через Обь в районе ГРЭСовского водохранилища. Деньги для начала его строительства заложены в бюджете округа на 2021 год. Об этом на встрече с журналистами рассказала губернатор Наталья Комарова.

«Проектно-сметная документация разработана и до конца августа мы должны получить заключение. В бюджете текущего года заложили средства для строительства. В течение двух-трех месяцев, будет принято решение о том, каким образом будет осуществляться механизм реализации проекта и то, как в нем будет участвовать правительство РФ. В настоящее время рассматривается два варианта строительства — концессионное соглашение и госконтракт. Мы готовы и к тому, и к другому», — сказала глава региона.

По плану возведение моста начнется приблизительно через три месяца.

Масштабный проект планируют реализовать до 2025 года. Кроме моста будут построены подъездные пути протяженностью порядка 70 км.