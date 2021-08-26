Первый роды в Центре охраны материнства и детства примут 27 декабря

В сургутском Центре охраны материнства и детства первые роды примут 27 декабря, если все пойдет по плану. Сейчас медицинское учреждение проходит лицензирование, необходимый пакет документов будет получен 15 декабря. Об этом стало известно 26 августа во время визита в перинатальный центр губернатора Натальи Комаровой.

Сейчас в медучреждении работает тренинговый центр и проводятся телемедицинские консультации. Параллельно идет комплектование штата. Уже сегодня в город прибыли 35 специалистов из разных регионов России. Но основной штат будет укомплектован местным высококвалифицированным медицинским персоналом.

«Мы уже знаем штатное расписание, нам даны объемы оказания помощи – сегодня деньги идут за пациента. Мы уже знаем, какие задачи будут у нас стоять, под эти задачи набираем кадры. Сегодня прибыли 35 специалистов – им предоставлено жилье. Также в Центре будут работать местные опытные специалисты. В нашей дисциплине никогда не будет 100-процентной укомплектованности, потому что это дисциплина с высоким риском. Но уровень укомплектованности в 85-90 процентов мы будет держать», - отметила главный врач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Центр охраны материнства и детства – медицинское учреждение окружного значения. Здесь будут принимать сложные роды у женщин со всего региона и выхаживать детей до пяти лет.

Ранее по теме:

Перинатальный центр в Сургуте достроен. Что это значит для жителей Югры

