Аэропорт Сургута из-за непогоды не смог принять рейс из Белгорода

Из-за мощного ливня, который обрушился на Сургут днем в четверг, аэропорт не смог принять рейс авиакомпании Utair из Белгорода. Лайнер отправился на запасной аэродром в Нижневартовск.

По данным онлайн-табло сургутской авиагавани, самолет прибудет в пункт назначения в 17.55 вместо плановых 16.05. Сейчас пассажиры находятся в Нижневартовске, откуда вылетят в 17.30.

Синоптики предупреждали о возможно ухудшении погоды в регионе, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлено на 27 августа. Гроз и усиления ветра стоит ожидать вартовчанам.