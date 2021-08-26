Кирилл Кудинов из Сургута привез медаль с утрамарафона в Волгограде

Внук Зои Кудиновой, ветерана-долгожителя из Сургута, которой в июне 2021 года исполнилось 100 лет, пробежал ночной ультрамарафон в Волгограде. Кирилл Кудинов преодолел дистанцию в 90 километров за 11 часов, при этом лимит на пробежку был задан – 13 часов.

Из 2000 участников сургутянин вошел в сотку марафонцев, преодолевших дистанцию в пустынной местности. Старт был 21 августа в 19:30. По словам спортсмена, температура днем была +40-45 градусов, ночью +20. Eltonultra– один из самых трудных забегов в Европе – он имеет 4 из 5 баллов по шкале сложности.

«Хотел доказать себе и другим, что при упорных тренировках и ведении здорового образа жизни спортсменам-любителям удается преодолеть даже такую дистанцию. Подготовиться можно, но не многие добегают до финиша в ультрамарафонах, потому что это в первую очередь работа головой: нужно правильно распределить силы, питание, воду», – поделился Кирилл с корреспондентом siapress.ru.

Молодой человек является лидером движения стрит-воркаут в Сургуте. В 2019 году Кирилл пробежал свой первый марафон – 42 километра. После ультрамарафона в Волгоградской области атлет может получить допуск к еще более длинным дистанциям. Пробежав 90 километров Кирилл Кудинов, таким образом, сделал сам себе подарок к юбилею. Завтра, 27 августа, он отметит 30-летие.